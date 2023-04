Extra cameratoezicht in buurt na vechtpartij waarbij man zwaargewond raakte

Groeidia­mant Levi van Houten kent verbeter­pun­ten: ‘Ik klooide maar wat aan en haal nu de schade in’

DONK nestelde zich door een 2-0 zege op Alphia op de tweede plaats in 2D. Middenvelder Levi van Houten leert van elke wedstrijd en voert zijn rendement op. Hij scoorde eenmaal fraai in het duel waarin de Alphenaren in de slotfase ontspoorden.