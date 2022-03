Extra opvangplekken voor vluchtelingen op asielboot in Gouda

Ook sporthal in Moordrecht in beeld voor opvang Oekraïners

Sporthal De Zuidplas aan de Sportlaan in Moordrecht wordt mogelijk de tweede opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Zuidplas. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bevestigd. Of het ook zover komt, hangt af van de toestroom van vluchtelingen.

22 maart