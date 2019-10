Faalangst, gepest of gedragsproblemen? Kindercoach biedt kind steun in lastige tijden

Kinderen met weinig zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen of een negatief zelfbeeld kunnen in veel gevallen baat hebben bij een kindercoach. Dat zegt Marieke de Boer. Zij is bestuurslid van Adiona, een beroepsorganisatie voor kindercoaches.



Een kindercoach kan volgens De Boer vergeleken worden met een huisarts. ,,Een bezoek aan een kindercoach is laagdrempelig en kortdurend. We schrijven geen medicatie voor en stellen geen diagnose. Net als de huisarts kunnen we wel kinderen doorverwijzen naar een dokter of psycholoog. Dit gebeurt als we het idee hebben dat een kind bijvoorbeeld adhd heeft", aldus De Boer.



Het beroep van kindercoach is vrij nieuw, maar erg populair. Om kindercoach te worden heb je slechts een opleiding van een of twee jaar nodig. ,,We zijn momenteel bezig om een beroepscompetentieprofiel op te zetten bij Adiona.‘’



Daarmee is duidelijk aan welke eisen een coach moet voldoen om dit beroep te kunnen uitoefenen. ,,Zo scheiden we het kaf van het koren", stelt De Boer.