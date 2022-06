Fashionista Elaine (17) koopt alléén vintage kleding: ‘Beter voor het milieu’

Stilstaan­de auto op A12 zorgt voor botsing

Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeval zondagochtend op de A12 in Zevenhuizen. Een auto was stilgevallen, omdat de brandstof op was. Een andere weggebruiker had de stilstaande auto niet op tijd in de gaten en knalde op het voertuig. Een inzittende is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

