Femke was beveiliger van kunstwerken, nu is ze zelf dé grote baas: dit is nieuwe directeur van Museum Gouda

,,Ik ben een beetje een atypische museumdirecteur”, begint Femke Haijtema. ,,Waarom dat zo is? Ik ben geen historicus, heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd. Maar ik heb wel een enorme liefde voor geschiedenis, al sinds ik een klein meisje was. Mijn vader was amateurarcheoloog. Als kind ging ik mee naar opgravingen en in onze achtertuin vond ik eens een scherf, waarschijnlijk van een theekopje uit de jaren vijftig. Ik was helemaal verwonderd hoe je de geschiedenis in je eigen tuin kunt aantreffen.”