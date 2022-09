Fietser gewond na valpartij in Reeuwijk, traumaheli rukt uit

De fietser kwam op de Van Heuven Goedhartstraat door onbekende oorzaak ten val. De verwondingen van het slachtoffer waren dusdanig dat er een traumahelikopter met aan boord een trauma-arts landde in de buurt van het ongeluk.

Of er bij het ongeluk ook andere verkeersdeelnemers waren betrokken, is onduidelijk. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht.