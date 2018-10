Fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Gouda

De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Volgens Marije Kuiper, woordvoerder van de politie, is dat standaardprocedure bij een dodelijk ongeval. De brandweer en politie zijn in groten getale aanwezig op de Blekerssingel en de Kattensingel. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was vanochtend op de plek van het ongeval.

Bekijks

Enkele maanden geleden werd bekend dat Gouda dé fietsstad van Nederland wil worden. Fractievoorzitter Rolf van der Mije (GroenLinks) zei in juni tegen deze krant: ,,Of het deze collegeperiode al gaat lukken om Fietsstad van het jaar te worden, weet ik niet. Waar we naartoe moeten is dat de fiets in elk geval meer de ruimte moet krijgen, zoals op de Bloemendaalseweg en dat het overal prettiger fietsen is. En als we dan uiteindelijk de titel krijgen, is dat een leuke bijkomstigheid.'' Hilde Niezen (GroenLinks) wil de komende jaren in elk geval flinke stappen zetten. ,,Het Kleiwegplein willen we bijvoorbeeld graag aanpakken. Fietsers moeten daar twee keer stoppen. Straks nog maar één keer.''