Fietsersbond ziet 60 gevaarlijke of overbodige fietspaaltjes in Waddinxveen

Het gaat bij die inventarisatie ook om te veel paaltjes op dezelfde plek, te dicht op elkaar en geen of weinig markering en verlichting. Dat zou op alle plekken in strijd zijn met de bestaande richtlijnen voor paaltjes en de inrichting daar omheen.

Bakfietsers

Niet alleen fietsers hebben veel last van die foute paaltjes, maar ook scootmobielers, driewielers, bakfietsers en duo-fietsers kunnen er niet goed langs. Verder zijn er ook nog zo’n vijftien slalomhekjes op fietspaden waaraan kinderen achterop in een kinderzitje hun benen lelijk kunnen stoten.

Waddinxveen had in 2015 nog een ‘uitvoeringsbeleid’ om honderden paaltjes weg te halen. ,,Fietsen op een trottoir is niet toegestaan, maar dat is geen noodzaak voor het plaatsen van paaltjes of hekjes”, zei de gemeente toen.