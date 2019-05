Flauwgevallen koopjesjagers en grimmige sfeer door megakorting bij Blokker in Gouda

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse om de drukte, naar schatting duizend mensen, in goede banen te leiden. Slechts de helft van de bezoekers kon naar binnen, laat een politiewoordvoerder weten: ,,Om tien uur vanochtend kregen we een melding toen alles bij Blokker was uitverkocht. Blokker wilde daarop de deuren sluiten. Maar de aanwezigen geloofden niet dat alles al weg was. Toen veranderde de sfeer.’’



Agenten rukten daarop uit om te sussen. Ook liet de politie een politie-helikopter opstijgen. Niemand is aangehouden. Een politiewoordvoerder laat weten dat de hele voorraad is uitverkocht. ,,Het is zinloos om nog te komen.”

Quote Mensen vechten om een tuinset, er zou genoeg voorraad zijn!!! Niet dus!! Slecht georgani­seerd Nancy Boer, Via Twitter Op diverse toevoerwegen stond het verkeer vast. Rijkswaterstaat zette tussen 10.30 uur en 11.15 uur een weginspecteur in om het verkeer in goede banen te leiden. Hanneke Derksen, woordvoerder Rijkswaterstaat: ,,Daarna is het begeleiden van het verkeerd overgenomen door een andere partij, dus de politie of de Blokker. Er was inderdaad veel verkeersoverlast. Door de toeloop zag je het verkeer zelfs opstropen op de A12 en de A20. Dit is wel vreemd en komt niet vaak voor. Er werd volgens mij ook gevochten.”

Ronald Cirkel kwam speciaal uit Utrecht voor interessante geprijsde tuinsets. ,,Toen ik er eindelijk was, zag ik allemaal politie. Mensen werden weggestuurd. Een woordvoerder van Blokker zei dat ze vanwege de veiligheid niemand meer konden toelaten en dat mensen binnen onwel waren geworden. De situatie werd wel grimmig. Mensen zagen in dat dit door Blokker verkeerd was ingeschat. Maar omdat ze van ver moesten komen, waren ze niet vrolijk. Dit had een internetsale moeten zijn.’’

Jos Muller stond met zijn vrouw in de rij en kreeg na 10.00 uur nog te horen dat er voldoende voorraad was. ,,Er zou om 12.00 uur een nieuwe lichting klanten naar binnen mogen. Even daarop was de politie ter plaatse en werd vermeld dat het evenement zou zijn afgezegd. Dit is spijtig want zelfs nu nog komen mensen met gehuurde busjes aan en worden huiswaarts gestuurd. En het evenement staat nog doodleuk op hun website en sociale media vermeld.”

‘Wat is er aan de hand in Gouda... Kom de stad niet eens in vanaf de snelweg’, klinkt het op Twitter. Er is ook kritiek op Blokker. ,,Net op de terugweg van de magazijn verkoop te Gouda! Konden niet naar binnen vanwege flauw gevallen personen, mensen vechten om een tuinset, er zou genoeg voorraad zijn!!! Niet dus!! Slecht georganiseerd”, schrijft Nancy Boer.