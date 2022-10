Flink haalt pand aan Nieuwehaven leeg, flitsbezorger nog wel geïnteresseerd om zich in Gouda te vestigen

Toen dakloze John (42) na 25 jaar op straat werd beroofd van zijn laatste spullen, was het genoeg geweest

Vijfentwintig jaar lang leefde hij op straat, maar toen John (42) eerder dit jaar werd beroofd van de laatste spulletjes die hij nog had, ging de knop om. Hij is één van vier ex-daklozen in de regio die dit jaar dankzij Veldwerk Gouda van het Leger des Heils aan een dak boven het hoofd is geholpen.

7:52