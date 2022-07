Flinke rookpluim bij grote woningbrand in Gouda, overgeslagen naar twee buren

In de achtergevel van een woning in Gouda is brand ontstaan. Het vuur is overgeslagen naar twee naastgelegen huizen, maar de brand is inmiddels wel onder controle.

De brandweer heeft de brand aan de Beinsdorppolderweg opgeschaald naar grote brand omdat het een woning betreft en het vuur was overgeslagen naar de buren. De vlammen bereikten al snel na het ontstaan, rond 15.00 uur, de dakrand.

Volgens de brandweer is brand buiten begonnen en is naar binnen geslagen. De brand is ook onder de pannen gekomen en overgeslagen naar de buren. De brandweer heeft vanmiddag sloopwerkzaamheden uit moeten voeren op het dak om de brand te kunnen bestrijden. Volgens ooggetuigen is de rook al van verre te zien.

Brandweerkorpsen uit Gouda en omgeving waren massaal aanwezig. Ook ambulancepersoneel stond standby maar hoefde niet in actie te komen. Er was niemand gewond geraakt. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. Er is veel schade aan de woning waar de brand begon, ook in de twee naastgelegen woningen is schade. Ten tijde van de brand waren de bewoners van huisnummer 7 niet thuis.

Niet vrijgegeven

De bewoner van het naastgelegen huis staat bij z'n oprit. Hij mag nog niet naar binnen omdat de brandweer het nog niet heeft vrijgegeven. De brand is inmiddels wel uit maar er hangt nog wat rook in huis. ,,Ik verwacht een flinke schade", zegt de man. ,,Van de vloerbedekking is niet veel meer over. Verder valt het, hopelijk, mee. Het is nu even wachten totdat ik naar binnen mag.”

De bewoners hebben hulp gekregen van Stichting Salvage dat gedupeerden van branden steunt en adviseert. Met ventilatoren zijn de woningen zoveel mogelijk rookvrij gemaakt zodat er geen co-gas meer in de woningen achterblijft. Het Team Brandonderzoek was aanwezig om de oorzaak en brandverloop te onderzoeken.