Flitsbezorger Flink mag van rechter voorlopig nog niet van start in Gouda

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag woensdag besloten. Gouda stak een stokje voor de opening. Flink werd een boete van 50.000 euro in het vooruitzicht gesteld als de flitser Nieuwehaven 197 toch in gebruik zou nemen.

Flink spande daarop een kort geding aan. Maar er is volgens de rechter echter geen sprake van een spoedsituatie. Want volgens de rechtbank komt komt de bezorgdienst niet in acute financiële nood wanneer de Goudse vestiging niet opengaat.

Flink had eigenlijk in Gouda al in bedrijf willen zijn, maar dat ging niet door. Het bedrijf adverteert met de slogan: ‘Boodschappen in 10 minuten bezorgd’ en is in feite een online supermarkt, bestellingen komen binnen via de app. Die activiteiten zijn volgens Gouda in strijd met het bestemmingsplan.

Dark store

Daarom is de opening van ‘dark stores’ in de stad een jaar lang verboden, in ieder geval tot tot de komst van nieuwe regelgeving.

Als er – zoals hier – geen sprake is van spoed, kan het nog steeds zo zijn dat de rechter reden ziet om in actie te komen. Maar dan moet er met het besluit van Gouda om Flink dicht te houden duidelijk heel wat aan de hand zijn. En dat is volgens de rechter niet het geval.

,,De afwijzing van het verzoek van Flink, betekent niet gelijk het einde van de Goudse vestiging”, volgens de rechtbank. Totdat het college op Flinks bezwaarschrift heeft besloten, mag de flitser niet open.

Later meer.