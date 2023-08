Leuk om te doen in Gouda: Food La Route Gouda

Lekker een filmpje kijken? Dankzij de handige Mohammed hoef je nooit meer op te staan

Lekker een filmpje kijken, of een serie bingen? Met de bankorganizer van Mohammed hoef je nooit meer op te staan. Toen de medewerker van The Melting Shop een plaatje van zo’n organizer zag, maakte hij ‘m uit de losse pols exact na. Even vragen aan Debora Boadu, oprichter en voorzitter van de stichting.