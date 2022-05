Formateur Trudy Veninga zet er geen druk op om ‘rustig tot elkaar te komen’

Achter gesloten deuren

Voor Trudy Veninga is het ‘allerbelangrijkste’ dat het college opgewassen is tegen de groei die Waddinxveen doormaakt. ,,De partijen zullen ook vertrouwen in elkaar moeten krijgen. Dat kan nu het beste achter gesloten deuren, zonder op je woorden te hoeven letten.” Nut en noodzaak van een vierde wethouder is daarbij één van de onderwerpen die aan de orde komt. ,,Die vraag is best een hele lastige.”