Fors gesnoeid in dienstregeling, maar nog niet vechten om een plekje in de trein tijdens ochtendspits

gouden pollepel Onze recensent proeft gerecht dat hij nog niet kent: nep-krabpoten van tot pulp gemalen en geverfde vis

We hebben geen idee wat kanimi is maar internet geeft antwoord op onze vraag. Dat uitsluitsel klinkt niet heel aanlokkelijk maar de smaak is raak. Bestellen via een QR-code gaat bliksemsnel.

5 november