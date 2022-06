Fors lagere straf voor Syriëganger Ilham B. (28) dan geëist, geen bewijs voor gevechtstrainingen

B. ging op haar negentiende naar Syrië, om samen te zijn met de Belgische Bilal, met wie ze in het strijdgebied trouwde. Hij is in Irak ter dood veroordeeld vanwege het gebruik van chemische wapens.

De Goudse sloot zich in het land aan bij de terroristische organisaties IS en Jabhat al Nusra, en legde haar partner geen strobreed in de weg om hetzelfde te doen. Ook is ze schuldig aan het voorbereiden van diverse misdrijven. Op Facebook en in chats plaatste ze propaganda, berichten over de gewapende strijd en over haar vuurwapens.