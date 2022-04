Forse domper voor geitenhouder Gerben: hij moet 1688 van zijn geiten weg doen

Racen als Max Verstappen, maar dan met afstandsbe­die­ning: ‘Het kan ook technisch fout gaan’

Gouwenaar Alex Eveling is er zondag met zijn team niet in geslaagd om de eerste wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap modelbouwauto’s te winnen. In de finale viel hij door technische problemen uit. In deze hobbymatige sport gaat het er net zo serieus aan toe als in de volwassen autosport.

24 april