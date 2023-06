Foto's Museumhavendagen en Doorvaardag 2023: hebben we jou gespot?

indebuurt.nlHet was lekker druk in de stad tijdens de Doorvaardag en de Museumhavendagen in Gouda. De Turfsingel en de Museumhaven lagen vol met oude schepen. De singels werden druk bevaren door kleine bootjes onderweg naar Reeuwijk of Gouda. Uit de foto’s blijkt dat iedereen het naar hun zin had.