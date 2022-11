Fotograaf Robert de Hartogh (1942-2022) plotseling overleden: ‘Hij gaf arbeidsmigranten een podium’

Fotograaf Robert de Hartogh (1942-2022) is zaterdag 19 november overleden op 79-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. De fototentoonstelling De Mix Nederland ‘Bnadem’ die vanaf 23 april 2023 in Museum Gouda en op het Goudse station te zien is, is daarmee zijn laatste.