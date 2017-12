Fotograaf: 'Toen ik hem vertelde dat hij een mooi mens was, brak hij'

75 kerstbomen vervangen kerst­ver­lich­ting in Gouda

14:45 Niet alleen de kabel met feestverlichting boven de Kleiweg en de Hoogstraat, maar ook alle andere lampjes in de binnenstad moeten weg omdat de veiligheid ervan niet te garanderen is. In totaal 75 kerstbomen met verlichting komen daarvoor in de plaats.