Foutje! Aannemer moet veertig ‘per ongeluk’ omgezaagde bomen terugplanten

De aannemer die in de nieuwe Vredenburghzone in Waddinxveen naast het lage groen ‘per ongeluk’ veertig grote bomen heeft gekapt draait op voor de kosten van het op precies dezelfde plek terugplanten van net zoveel nieuwe volwassen exemplaren.

Om herhaling in de toekomst voor eens en voor altijd te voorkomen gaat de gemeente voortaan bij alle opdrachten aan aannemers voor snoeien of kappen van beplanting in het Gouwedorp extra toezicht houden.

De aannemer had zich namelijk niet beperkt tot het weghalen van het opschot in de nieuwe groene long naast de woonwijken Zuidplas en Park Triangel. Daardoor zijn er bomen verdwenen die de gemeente juist had willen behouden.

Quote Hij vatte zijn opdracht te ruim op Kirsten Schippers, Weerbaar Waddinxveen

,,Hij vatte zijn opdracht te ruim op”, aldus wethouder Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) in antwoord op vragen van de VVD-fractie. Eerder had ze al gezegd dat dit niet had mogen gebeuren. ,,Voor aanvang van de werkzaamheden zullen die ter plaatse door een ambtenaar nogmaals worden doorgesproken om misverstanden te voorkomen.”

Tussen de Zuidelijke Rondweg en de Vredenburghlaan komt er in het waterrijke gebied met smalle stroken land en steile oevers een langgerekte groene zone voor natuur en recreatie die zo groot zal worden als het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop.

De plannen daarvoor zijn al vijftien jaar in de maak. Een eerder bestemmingsplan uit 2009 werd nog door de Raad van State gekraakt nadat vier akkerbouwers er bezwaar tegen hadden aangetekend. Intussen zijn er al enkele percelen aangekocht, zodat met de inrichting van het eerste deel is begonnen.

Over de fasegewijze inrichting van de Vredenburghzone, waarvoor in 2019 een gebiedsvisie is opgesteld, denken inwoners in een klankbordgroep mee. Duidelijk is wel dat de ecologische verbindingszone tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud geen deel zal uitmaken van de nieuwe groenstrook met extra waterberging.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.