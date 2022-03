Foutje, bedankt! Deze omgekapte bomen hadden nóóit gerooid mogen worden

Dit huis met vier torentjes en een ka­mer-en-sui­te is nauwelijks veranderd sinds 1912

De woning van Kirsten van Leeuwen en Pepino Janssen in de Nieuwstraat in Boskoop is gebouwd in 1912, maar ze voelen zich pas de tweede eigenaren. Ze hebben weinig veranderd aan het huis, waardoor vrijwel alles nog van 1912 is.

