Foutparkeren ligt gevoelig in de Krimpenerwaard (net als blaffende honden in Schoonhoven)

Dat komt naar voren uit het jaarverslag van de boa’s in de gemeente Krimpenerwaard. Veruit de meeste klachten uit alle elf dorpen gaan over foutparkeren, zo zien de buitengewoon opsporingsambtenaren. Zij gaan volop door met surveillances in de late middag en vroege avond.

Buiten het vak

Kreeg het boa-team voorheen 574 (2019) en 572 (2020) meldingen die met parkeren te maken hadden, vorig jaar waren dat er 584. ,,Het is een onderwerp dat erg leeft bij de inwoners en de ondernemers’’, zegt de gemeente. In meerdere dorpen blijkt de parkeernood hoog te zijn .

Veel bonnen (bijna 600) vallen in gebieden waar je de parkeerschijf moet gebruiken. Automobilisten zetten de vierwieler buiten de vakken of gebruiken geen of een verlopen parkeerschijf. Wat ook veel voorkomt is op het trottoir parkeren. Verder zien boa’s vaak auto’s op plekken staan waar een parkeer- of stilstaan-verbod geldt.