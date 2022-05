Fractie GBG uiteengevallen na onacceptabel gedrag van bestuur en raadslid

De fractie van GBG in Gouda is uit elkaar gevallen. Twee van de drie raadsleden, Jan de Koning en Linda Verschut, gaan onder een andere vlag verder. Dat doen zij omdat ze ‘niet meer geassocieerd willen worden’ met de politieke partij.

Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt. Verschut is bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart met voorkeursstemmen verkozen, De Koning was dertien jaar als lid verbonden aan GBG en hij was twaalf jaar fractievoorzitter. De partij had drie zetels.

,,In het licht van een aantal interne ontwikkelingen en een gesprek over het functioneren van de fractievoorzitter is er een onherstelbare breuk ontstaan tussen beide raadsleden en het bestuur van GBG en raadslid Rüstem Çetin”, schrijft De Koning in een persbericht.

Quote Dit valt mij behoorlijk zwaar, maar ik voel mij ook opgelucht Jan de Koning

Opgelucht

Wat er is voorgevallen, wil De Koning niet zeggen, maar gesproken wordt van ‘niet te accepteren gedrag’. ,,Het feit dat ik na zoveel jaar uit de fractie stap, wil zeggen dat sprake is van een ernstige vertrouwensbreuk”, aldus De Koning. ,,Dit valt mij behoorlijk zwaar, maar ik voel mij ook opgelucht. Ik ga met Linda Verschut met nieuwe energie verder met waar we voor zijn verkozen.” Hun raadswerk zetten zij voort als onafhankelijke fractie onder de naam ‘Leefbaar Gouda’.

Çetin is GBG-lid sinds oktober 2021 en is net begonnen aan zijn eerste termijn als raadslid. Hij wil nog niet inhoudelijk reageren, voorzitter Jan van Ingen evenmin. Beiden geven aan eerst intern met de leden en het bestuur te willen overleggen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.