Frans was militair arts, bedrijfsarts en huisarts, nu gaat hij na 28 jaar met pensioen

Uitstoot stikstof moet omlaag, grondwater­peil moet omhoog: hebben boeren nog toekomst in onze regio?

Minder uitstoot van stikstof en een hoger grondwaterpeil. De plannen van het Rijk hebben voor het Groene Hart zeker (grote) gevolgen, is de verwachting. Verdwijnt het idyllische beeld van vee in de wei en trekt de woningbouw - verder - het gebied in? ,,Zolang er gras blijft, heb je koeien nodig.”

26 december