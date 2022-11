Gebouwen door heel het Groene Hart kleuren oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen

In Gouda gaat het om het stadhuis en zes andere gebouwen. De stad doet voor de vijfde keer mee aan de wereldwijde actie Orange the World en vraagt zo aandacht voor het vaak verborgen geweld. In meer dan honderd landen wordt 16 dagen lang actie gevoerd ter ondersteuning van de campagne.

Naast de oranje aangelichte gebouwen, wordt in Gouda onder meer ook een workshop zelfverdediging voor vrouwen georganiseerd. Maandag komt Olcay Gulsen naar de stad. Als slachtoffer van huiselijk geweld gaat zij tijdens de Collegetoer in de Chocoladefabriek in gesprek met René Haring, pleger van huiselijk geweld.

Wethouder Anna van Popering-Kalkman hees vrijdag de speciale Orange the World-vlag voor het Huis van de Stad. ,,Mishandeling komt overal voor. Je hoort vaak ‘sterke vrouwen overkomt dat niet’, maar dat is helaas niet waar”, stelt Van Popering-Kalkman. ,,Het is dus heel belangrijk om goed om je heen te kijken en mensen aan te spreken als je het idee hebt dat het niet goed gaat.”

Ook De Ronde Venen doet fanatiek mee aan de actie. Zo zijn Hotel Mijdrecht Marickenland, Feka ICT en de plataan bij het oude raadhuis in Wilnis komende weken oranje verlicht. Bij het gemeentehuis in Mijdrecht wappert de vlag van Orange the World en in elke dorpskern van De Ronde Venen zijn stoeptegels te zien met daarop de leus: ‘Stop geweld tegen vrouwen.’

Woerden heeft met de Petruskerk ook een gebouw dat oranje kleurt, maar hier gebeurt dit alleen op vrijdag. In Waddinxveen wordt de vlag uitgehangen bij het gemeentehuis, kleurt de waterspeeltuin op de Beukenhof oranje en wordt het campagnelogo in graffiti uitwisbaar op de straat gespoten door wethouders Brigitte Leferink en Femke Vleij.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl

