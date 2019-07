‘Geef eens wat geld terug aan de Gouwenaars’

Voor partijen als GBG en VVD wordt dit de inzet tijdens de behandeling van de Kadernota, de eerste aanzet voor de nieuwe begroting. De gemeenteraad praat hier 17 juli over. ,,We hebben geld over. Wanneer komt dat het moment dat de Gouda zegt ‘dit geven we terug aan de burger’’, vraagt VVD-fractievoorzitter Ronald Verkuijl zich af. ,,De mensen weten het geld zelf veel beter te besteden dan de gemeente.’’

In het coalitieakkoord staat dat Gouda weg wil uit de tot 25 van gemeenten met de hoogste lasten. Alleen heeft de coalitie zich daar tien jaar voor gegeven. Dat kan sneller nu Gouda geld overhoudt, vindt de oppositie. ,,Het geld klotst tegen de plinten’’, zegt Jan de Koning (GBG). Hij bereidt een voorstel voor om de lasten te verlagen. ,,Maar dat dien ik alleen in wanneer ik het idee heb dat er een coalitiepartij voor stemt.’’

Verkuijl heeft daar een hard hoofd in. ,,De meeste politieke partijen kijken naar wat ze kunnen bereiken voor hun kiezers. De lastenverlichting is voor iedereen, dat vinden partijen minder interessant. Dat gebeurt pas weer in een verkiezingsjaar,.’

Op steun van CU, GL en PvdA hoeft de oppositie waarschijnlijk niet te rekenen. Mohammed Mohandis: ,,Als je lastenverlichting wil, moet je ook ergens op bezuinigen. Ik zelf heb publieke voorzieningen in Gouda, zoals de Chocoladefabriek of de kinderboerderij hoog zitten, dus waar haal je het geld dan vandaan?’’

Theo Krins (CU) zegt: ,,We hebben een eenmalig voordeel over 2018, lastenverlichting vraagt een structurele dekking. De coalitie wil Gouda laten dalen op de lijst van duurste gemeenten, maar tegelijkertijd zijn er noodzakelijke grote investeringen te doen voor bijvoorbeeld onderwijs en willen we de schulden verlagen. We moeten dus zorgvuldige afwegingen maken.’’

,,Nu geld terug geven is penny wise, pound foolish’’, zegt Rolf van de Mije (GroenLinks) .,,We willen een stad waarin het aangenaam wonen is, zonder wateroverlast. Als we het geld daaraan besteden, zijn we op de lange duur beter uit.’’