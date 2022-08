Geef eigen inwoners bij nieuwbouw Beukenhof, roept CDA op

met video Lianne (25) woont straks in de achtertuin van Tessa: het is de eerste tiny house op particulie­re grond

Een huisje aan een hijskraan zorgde vrijdagmiddag voor een klein spektakel in Gouda. In de tuin van Tessa Halm is een microwoning geplaatst. En dat is bijzonder. ,,Het is de eerste microwoning van Nederland op particuliere grond”, zegt initiator Matthijs Rolleman.

19 augustus