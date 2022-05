‘Geen aparte wethouder voor Vijfde Dorp’

Dringend extra handjes nodig op ic? In dit ziekenhuis hebben ze daar een slimme oplossing voor

Hoewel de Zuidplasontwikkeling onder de portefeuille van wethouder Schuurman valt, werkt dat in praktijk toch anders, verduidelijkte Alblas. ,,We hebben niet gekozen voor een aparte wethouder voor het Vijfde Dorp. In praktijk krijgen alle collegeleden met het Vijfde Dorp te maken op de onderwerpen die tot hun portefeuille behoren.”