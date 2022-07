Geen asielzoekers in Goudse Poort-gebouw, COA gaat op zoek naar alternatief

In het Goudse Poort-gebouw op bedrijventerrein Goudse Poort in Gouda komt geen grootschalig asielzoekerscentrum (azc). De onderhandelingen tussen het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de pandeigenaar zijn geklapt.

Dat meldt de gemeente Gouda. De onderhandelingen zijn stukgelopen omdat beide partijen op financieel gebied te ver uit elkaar liggen, meldt het COA.

Vastgoedontwikkelaar Breevast uit Amsterdam was eerst bereid om het pand te verkopen, maar kwam daar in maart op terug. De ontwikkelaar gaf aan alleen nog te willen verhuren. Voor het COA was dat eigenlijk geen optie, omdat het ombouwen van het gebouw een flinke investering vraagt. Toch vroeg Breevast om met een huurvoorstel te komen. Maar drie huurvarianten en een voorstel tot koop wees de ontwikkelaar allemaal van de hand, volgens het COA.

Concreet plan

Dat vroeg het stadsbestuur en de gemeenteraad vorig jaar om mee te denken over de mogelijkheden met het Goudse Poort-gebouw. Voor dat gebouw werd gedacht aan een mix: tijdelijk wonen, de opvang van asielzoekers en statushouders, en werkplekken in de ‘plint’.

Na deze zomer moest er een concreet plan liggen, waarover de raadsfracties vervolgens zouden mogen stemmen. De aantallen stonden nog niet vast, maar in het gebouw was ruimte voor een azc met maximaal 600 asielzoekers, het enige in het Groene Hart.

Gezocht wordt nu in de stad naar een andere plek voor de opvang van asielzoekers. ,,Het COA heeft veel voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het Goudse Poort-gebouw en betreurt het dat de beoogde ontwikkeling niet mogelijk is. Graag gaat het COA in overleg met het college op zoek naar een passende, alternatieve locatie.”

Ontwikkelaar Breevast is in verband met vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

