Geen personeel te krijgen, dus dit bedrijf begint eigen bedrijfsschool: ‘Ik geloof dat we een van de eersten zijn’

Werken in de sloop of in de asbestsanering. Het lijkt niet het meest sexy werk om te doen. ,,Natuurlijk is het zwaarder dan bijvoorbeeld een kantoorbaan. Je moet er niet vies van zijn om je handen uit de mouwen te steken,” geeft directeur Christa Teeuw-Kruiswijk ruiterlijk toe. Het is dan ook niet zo vreemd dat haar bedrijf - gespecialiseerd in sloop- en grondwerk, asbestsanering en recycling - structureel personeel nodig heeft: jonge enthousiaste medewerkers.