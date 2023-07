Geen scheepvaart mogelijk onder Goudse spoorbrug: brug kan niet meer open door storing bij werkzaamheden

Op school wordt ‘Gothic’ Maartje (17) uitgeschol­den, maar op TikTok is ze populair: ‘Trek me er niks van aan’

Bijna twee miljoen likes op TikTok en meer dan honderdduizend volgers. Maartje Verhoeven is een hit. Met haar zwarte kleding, duistere make-up en blauw getinte haar is ze een ware Gothic. De 17-jarige Goudse is vanaf de basisschool al alternatief. „Het doet me niet zoveel als mensen er wat van zeggen.”