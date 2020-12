Geen treinen tussen Gouda en Zoetermeer Oost vanwege aanrijding

Deze kerk schittert al jaren op de Nederland­se tv, maar verdwijnt nu van de buis: ‘We zijn opgelucht’

23 december De katholieke Petruskerk in Roelofarendsveen is op ‘derde kerstdag’ voor de allerlaatste keer het decor van de live uitgezonden eucharistieviering. Na vier jaar valt het doek. De vrijwilligers zijn daar best blij mee, want het was best veel werk en ze moesten nog vroeg opstaan ook.