Geen vuurwerk, maar tóch een knalfeest: Gouda bekijkt hoe we oud en nieuw ánders kunnen vieren

212 woningen en een gloednieuw sportpark in Swanladrie­hoek: ‘Beste bestem­mings­plan dat ik ooit heb gezien’

In Zevenhuizen mag de bouw en aanleg van de Swanladriehoek van start gaan. De gemeenteraad van Zuidplas gaf daarvoor deze week groen licht. In de nieuwe wijk in Zevenhuizen-noord komen een nieuw sportpark, circa 212 woningen en is er veel ruimte voor groen en parkeren.

19 oktober