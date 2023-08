Geklaag over stinkend water van viskraam bij markt, maar is dit wel het probleem? ‘Het is bar en boos’

Ontelbare rivier­kreef­ten trekken de wijken in: ‘Ik schrok en ben op een afstand gebleven’

Ze planten zich razendsnel voort. En niet alleen in de polder. De exotische rivierkreeft rukt ook op in doodgewone woonwijken. In deze natte zomer laten ze zich bovendien vaker zien op straat. ,,In eerste instantie schrik je, want hij was best groot.”