Geluidsmetingen op festival Riverdale: ‘Expert zei dat het er rooskleurig uitzag’

De eerste indruk van de tests bij omwonenden is goed, laat Gouda weten. ,,De geluidswaarden bij de gevels bleven binnen de normen.” Op de buitenmuren van de omliggende huizen was meetapparatuur geplaatst.

Dancefeest Riverdale is proeftuin voor festivals: hoe blijft lawaai voor omwonenden binnen de perken?

Ook de organisatie achter het festival is optimistisch na afloop van de proef. ,,De expert die op het festivalterrein was om de metingen te doen, vertelde dat het er rooskleurig uitzag”, zegt mede-eigenaar van MASS-events Thomas De Boer. ,,Maar ik wil eerst het rapport afwachten voordat ik dit echt geloof.”

Herindeling festivalterrein

De indeling van het terrein was er dit jaar op gericht om geluidoverlast te voorkomen. De speakers hingen hoger dan normaal en waren op het publiek gericht. De podia stonden zo, dat ze deels het geluid weerden voor omwonenden. De meetpunten stonden verdeeld in en om het festivalterrein, twee direct bij het podium en zes in de omgeving.