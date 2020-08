Gemaskerde mannen werpen dode babyzwaan in tuin dierenbeschermster Saskia van Rooy

Onbekenden hebben een dode babyzwaan over het hek gegooid van de Stolwijkse dierenarts en zwanenbeschermster Saskia van Rooy. ,,Het is een doodsbedreiging naar mij toe.’’

Van Rooy is daarvan overtuigd. ,,Gelet op de manier hoe het is gegaan. Mannen die diep in de nacht, met bivakmutsen op een dode babyzwaan heel bewust bij mij over het hek gooien, dat is geen toeval. Dit is echt bedoeld om mij af te schrikken en te intimideren. Ik beschouw het als een doodsbedreiging.’’

De dode babyzwaan werd deze week, in de nacht van woensdag op donderdag tegen 02.00 uur over het hek van de woning van Van Rooy gegooid. De gebeurtenis is haarfijn vastgelegd door de camera’s aan het huis van de Stolwijkse dierenarts. Te zien is hoe twee gemaskerde mannen mannen in T-shirts komen aanlopen en direct een dode zwaan uit een plastic zak over het hek gooien. Daarna gaan ze er rennend vandoor. De hele actie duurt maar luttele seconden.

Crocks

De beelden die ze met haar stichting Dierenradar op Twitter en Facebook heeft gezet, lijken de indruk te wekken dat het om jongemannen gaat. ,,Nou, nee hoor. Als je de beelden goed bekijkt zie je dat ze op crocs lopen. Dat doen jongeren niet. Deze gasten zijn ouder.’’ Ze noemt ze polderterroristen en zwanenmoordenaars. In het filmpje roept ze mensen op die menen de daders te herkennen of die tips hebben, zich te melden bij de politie.

,,Zelf heb ik ook al contact gehad met de politie. In deze coronatijd duurt het even voor er aangifte kan worden opgenomen. Zodra het kan, gaan al die beelden ook naar de politie toe.”

Van Rooy ontdekt pas wat er is gebeurd als ze donderdagochtend de dode zwanenbaby voor haar huis aantreft. De camerabeelden maken duidelijk wat er die nacht is gebeurd.

Tweede legsel

,,Omdat het zwaantje nog zo klein en jong is, is dit afkomstig uit een tweede legsel van een zwanenouderpaar, volgens mij van een nest waarvan eerder de jongen illegaal geroofd of illegaal bewerkt zijn.’’ Van Rooy zegt de pijn en angst te kunnen aflezen in de ogen van de dode zwanenbaby. ,,De hals is halverwege illegaal gebroken en gezwollen. De pootjes zijn gekneusd. ,,Een zoveelste daad van terreur, geweld en agressie aan het adres van de zwanen en hun beschermster.’’

Van Rooy werpt zich al heel lang op als de beschermster van zwanen. Ze baarde in 2015 opzien door het werk van zwanendrifters en stropers te filmen. De laatste jaren richt ze haar pijlen op jagers en boeren. Wat ze tegenkomt aan in haar ogen gruweldaden legt ze steeds vast op film. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Het is ook niet voor het eerst dat een dier in haar tuin is geworpen. Vorig jaar ging het om een dode kat.