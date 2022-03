Gemeentelijke financiën in Bodegraven-Reeuwijk desastreus

De nieuwe raadsleden in Bodegraven-Reeuwijk staat een pittige taak te wachten. Die gemeente staat er financieel desastreus voor. Zo slecht dat ‘niets doen geen optie is’. Dat blijkt uit het zogenoemde herstelplan dat net is verschenen.

De bewoordingen in het herstelplan, dat inzicht geeft in de huidige financiële situatie en sturing moet geven aan een nieuw gemeentebestuur, liegen er niet om: ,,De financiële positie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is met recht desastreus te noemen. De gemeente weet jaar op jaar het meerjarenperspectief met moeite sluitend te krijgen. Budgettaire ruimte lijkt niet aanwezig. De schuld blijft gestaag toenemen en gaat een omvang bereiken waarvan de rente en aflossing niet meer op te brengen zal zijn en de hoogte van de algemene reserve (de buffer om eventuele tegenvallers op te vangen) is zeer beperkt en zal nauwelijks toenemen.”

Quote Anders bestaat het risico de regie te verliezen waarbij de gemeente genood­zaakt is op termijn de Artikel 12 status aan te vragen Erik van Heijningen, Burgemeester

Schuldenlast

Als oorzaken voor de financiële misère geldt onder meer dat Bodegraven-Reeuwijk in verhouding minder geld van het Rijk krijgt dan andere gemeenten, maar ook dat zij te veel uitgeeft. Daarnaast kampt de gemeente met een enorme schuldenlast die als er niets wordt gedaan in 2026 is opgelopen tot 185 miljoen euro en in 2040 zelfs tot 230 euro. ,,Dat zal leiden tot dermate hoge rente- en aflossingslasten dat die niet meer op te brengen zijn.” Daarbij geldt ook nog eens dat de nettoschuldquote zeer zorgelijk is.

Waarnemend burgemeester Erik van Heijningen noemt het in een brief aan de raad van groot belang gedurende langere termijn, meerdere raadsperiodes, vast te houden aan een strak financieel beleid en de daarin opgenomen doelstellingen. ,,Anders bestaat het risico de regie te verliezen waarbij de gemeente genoodzaakt is op termijn de Artikel 12 status aan te vragen.”

Het nieuwe gemeentebestuur moet heldere financiële en beleidsmatige kaders stellen en daaraan toetsen, bepalen hoe de inkomsten verhoogd kunnen worden, slimmer regionaal gaan samenwerken en de organisatie moet slagvaardiger en toekomstbestendiger aan de slag gaan.

