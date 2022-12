Geniet van schaatsen zolang het nog kan, want straks lezen we over natuurijs in de geschiedenisboeken

MET VIDEO NL-Alert verstuurd voor grote uitslaande brand in bedrijfs­pand Capelle aan den IJssel

In een bedrijfspand aan de Burgemeester Schalijlaan in Capelle aan den IJssel is maandagochtend rond 07.30 uur brand uitgebroken. De brand is uitslaand en veroorzaakt veel rook. Omwonenden hebben een NL-Alert ontvangen om op te passen voor de rook.

19 december