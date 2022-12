Genoeg frisse lucht in de klas? Door speciale meters kunnen bijna alle scholen in het Groene Hart dat checken

In vrijwel alle lokalen van scholen in het Groene Hart hangen inmiddels CO2-meters. De afgelopen maanden zijn honderden meters aangeschaft en geïnstalleerd. De meters zijn met ingang van het nieuwe schooljaar verplicht.

Het Groene Hart wijkt daarmee in positieve zin af van het landelijk beeld. Uit een peiling van de NOS bleek in september dat 40 procent van de scholen niet in elk lokaal een dergelijke meter heeft. De meters waarschuwen als de luchtkwaliteit, door te veel CO2, in de klas niet goed is.

In Alphen, Gouda en Woerden hebben scholen hun zaakjes op orde, blijkt uit een rondgang langs scholen. Zo heeft de Scope Scholengroep voor al haar scholen (voortgezet en basisonderwijs) ruim 450 meters aangeschaft, meldt het bestuur. ,,In de meeste lokalen zijn de meters geïnstalleerd. Voor het einde van het jaar hangen ze ook in de laatste paar lokalen.”

Voor Scala (Alphen) en Coenecoop (Waddinxveen) gaat het om zo'n tweehonderd CO2-meters die zijn opgehangen. Op de Driestar in Gouda moeten nog enkele meters worden opgehangen. ,,Begin volgend jaar zullen alle lokalen voorzien zijn.”

Getest

,,In elk lokaal van Antoniusmavo XL en Antoniuscollege hangt een CO2-meter en dat is al enige tijd zo’’, meldt een woordvoerder. Ook op het Kalsbeek in Woerden hangen de meters al een tijdje, in de meivakantie zijn in nagenoeg alle lokalen van locatie Schilderspark CO2-meters opgehangen, in de zomervakantie was locatie Bredius aan de beurt.

Op het Minkema zijn de luchtbehandelingssystemen op beide locaties getest en gemeten, in de beginperiode van de pandemie. ,,Hieruit is gebleken dat de luchtbehandelingssystemen van beide locaties op orde zijn’’, zegt een woordvoerder. Voor de locatie Steinhagenseweg zijn CO2-meters voor alle lokalen besteld, deze worden op korte termijn geplaatst. Voor de locatie Minkemalaan zijn de meters in het luchtbehandelingssysteem verwerkt.

Ook op basisscholen van Wij de Venen (regio Alphen) zijn meters opgehangen, het gaat bij die scholen om zo’n 280 stuks.

