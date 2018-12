George Baker zakt ook flink met Little Green Bag ‘Una Paloma uit Top 2000? Potverdorie!’

indebuurt Kerstvakan­tie! Deze leuke dingen kun je doen in Gouda met de kids

De kerstvakantie staat weer voor de deur en er is genoeg te doen in Gouda. Van schaatsen rondom het Stadhuis tot aan robots bouwen in de Chocoladefabriek, in Gouda hoeven kinderen zich niet te vervelen. Wij hebben de leukste activiteiten voor jou en de kids op een rijtje gezet.