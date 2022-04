Geparkeerd auto verwoest door brand

Brandweer­ka­zer­nes aan vernieu­wing en uitbrei­ding toe: ‘Maar nieuwbouw wordt twijfelach­tig’

De brandweerposten in Zegveld en Harmelen hebben hun beste tijd wel gehad. Er dienen óf nieuwe kazernes te komen in de dorpen of er moet flink verbouwd worden. In Zegveld wordt de post aan de Hoofdstraat in elk geval fiks opgeknapt.

22 april