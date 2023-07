Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gouda vandaag

Tanken voor 1,15 euro per liter, dat wil iedereen: ‘Ik heb strontmaz­zel’

Een liter benzine tanken voor 1,15 euro en een liter diesel voor 85 eurocent, daarvoor willen automobilisten best moeite doen. Het is zondag dan ook gezellig druk bij de TinQ-pomp in Roelofarendsveen, waar automobilisten korte tijd kunnen tanken voor de prijs van 22 jaar geleden.