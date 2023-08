Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gouda vandaag

Inzameling voor schuurtje Marcel die fietsen opknapt en weggeeft

Gulle gevers zijn een inzamelactie gestart voor Marcel van Waas, die afgedankte fietsen opknapt in zijn achtertuin, die tevens zijn werkplaats is. Het geld kan hij besteden aan een overkapping of een schuurtje zodat hij droog kan werken.