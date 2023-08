Crisisop­vang een all-inclusive-vakantie? ‘Niets is minder waar, ik zou hier zelf niet willen verblijven’

‘Kamertjes’ met stapelbedden, kasten met blauwe dekbedden in een hoek. Alles in sporthal Noort Syde in Oudewater is in gereedheid voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen. ,,Of de ruimte nodig is, weten we nog niet”, zegt burgemeester Danny de Vries. Maandagochtend heeft de gemeente nog niets gehoord van het COA.