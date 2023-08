Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gouda vandaag

Ben jij een man én wil je leren koken? Deze groep biedt uitkomst: ‘Wil aardappe­len kunnen schillen’

Voor het eerst aardappelen schillen óf je eens in het eten van een andere cultuur verdiepen: mannen vanaf 21 jaar die wat ervaring in de keuken willen opdoen kunnen zich aanmelden voor de kookgroep Mannen achter de Pannen. „Ik warmde bietjes op in een pan zonder water.”