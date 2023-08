H. (23) stak zijn vriendin (30) neer en bleef bij haar, maar schakelde geen hulp in: ‘Mogelijk in shock’

De 23-jarige H. van V. uit Heinenoord heeft bekend dat hij op vrijdag 3 februari zijn vriendin (30) heeft neergestoken aan de Hogedijk in Bergambacht, nabij Ammerstol. Maar wat hem precies tot deze daad dreef en of er opzet in het spel was, is nog niet duidelijk.