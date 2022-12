Gert ging naar Irak om te hardlopen voor het goede doel: ‘We trainden bij 40 graden’

Gert Anker deed in september mee aan de Muskathlon in Irak. ,,Ik vond het bijzonder om met een Christelijke organisatie daar heen te gaan. Vooral omdat in Irak de Christelijke bevolking veel te lijden heeft gehad onder het regime van IS. Veel Christenen zijn gevlucht en degenen die achter zijn gebleven hebben dringend onze steun nodig.”

,,Uiteindelijk is alles veilig verlopen”, blikt de bijna 44-jarige Anker terug op de spannende tijd in Irak. ,,Het verhaal van Stichting Open Doors om door deelname aan een sportevenement aandacht te vragen voor Christenvervolging in Irak en geld in te zamelen voor Open Doors sprak me aan. Hardlopen gaat me vrij makkelijk af, dus in die zin was het realistisch om me op dit avontuur te storten. Wij Christenen voelen ons allen één over de gehele wereld. We vinden het onze verantwoordelijkheid om voor de mensen daar op te komen.” Voor diegenen die de organisatie niet kennen: Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

Gert Anker, die in Stolwijk geboren werd, begon in 2013 met hardlopen. ,,Onze dochter Jans werd toen geboren en ik vond dat ik mijn eigen conditie moest verbeteren om fit te zijn voor onze opgroeiende kinderen. Toentertijd liet mijn levensstijl te wensen over. Gelukkig bleek het hardlopen me al gauw makkelijk af te gaan en begon ik steeds langere afstanden te rennen.” Anker schreef zich in 2019 al in voor de Muskathlon, waarbij gekozen kan worden uit loopafstanden van 21 tot wel 63 kilometer. Vanwege coronamaatregelen kon het evenement in en rond Alqosh pas begin september van dit jaar gehouden worden.

Anker is sinds 2003 biologiedocent en sinds 2020 leraar op de Goudse Waarden. Hij begon voor de zomervakantie de trainingskilometers op te voeren ,,Ik liep vier zaterdagen achter elkaar 50 kilometer, waarbij ik elke keer om 4 uur 's nachts startte en rond 8 uur thuiskwam. Ik dacht dat ik de Muskathlon zonder problemen kon voltooien. Maar in Irak ging het voor geen meter. We trainden één keer overdag bij 40 graden, dat was niet te doen.”

Uiteindelijk liep hij minder kilometers dan hij gehoopt had tijdens de Muskathlon. ,,Gelukkig ging de sponsoring voor Open Doors niet per gelopen kilometer en liep ik een mooi bedrag van ruim 6.622 euro bij elkaar”, vertelt Anker, die eerder de marathon van Zeeuws-Vlaanderen en de Kustmarathon in Zeeland voltooide. ,,De start was kort na middernacht. Het was rond de 27 graden en voelde het een soort van fris vergeleken bij overdag. In het dorpje, waar we na elk rondje van 5 kilometer rennen passeerden, waren veel waterposten, dus wat dat betreft was alles qua faciliteiten goed geregeld.”

,,Ik vermoed dat ik overtraind was, waardoor na 25 kilometer rennen de tank bijna leeg was. Ik had in de nachten ervoor in bed ook al vrijwel constant een hartslag boven de 100 gehad. Dat was geen goed voorteken. Gelukkig was ik in staat om een andere deelnemer te ondersteunen in zijn laatste ronde door met hem mee te lopen. Uiteindelijk heb ik 30 kilometer gelopen.”

De avonturendrang van Gert Anker is na de deelname aan de Muskathlon nog niet getemperd. ,,Ik wil binnen een paar jaar een IRONMAN Triathlon doen. Na de Kerstvakantie gaat ons jongste zoontje Siep naar de basisschool en vanaf dan kan ik elke donderdag een lange fietstocht gaan maken, omdat ik dan een vrije dag heb. Ook voor het zwemonderdeel train ik al regelmatig in het Groenhovenbad, waar ik wekelijks zwemtechniektrainingen volg.”

