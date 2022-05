‘Geschoten met scherp terwijl kindjes trainen’; camera op parkeerterrein bij voetbalclub na schietpartij

Mogelijk dealgedrag

Eén auto werd in beslag genomen. ,, Ik heb gelijk contact gehad met de vereniging ”, zegt Verhoeve. ,,Ze waren zeer geschrokken. Afgelopen maandag was er een avond voor de ouders georganiseerd door de vereniging. Daar is één ouder op afgekomen. Dinsdag is er een schouw geweest om te zien wat we ter plaatse kunnen doen aan verlichting, besnoeiing, camerawerk om de parkeerplaats beter in de gaten te houden. De vereniging wilde graag dat er een camera kwam, die is woensdag gemonteerd.”

Sinds 2019 is vier keer meldingen gemaakt over iets dat gebeurde op het parkeerterrein, volgens Verhoeve. ,,Drie keer ging dat over jeugdoverlast, verdachte omstandigheden en mogelijk dealgedrag. Op al die meldingen is de politie gaan kijken en stonden er jongeren te chillen. Dat is niet alsof er iedere week wordt gemeld dat er iets aan de hand is. Vanuit de politieregistratie was één melding richting zeden. Het is dus niet zo dat een slier van een dossier is opgebouwd.”