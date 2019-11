Geschoten Reeuwijkse gans wordt lekkernij bij restaurant Kobalt

,,Gans is vrij onbekend om te eten en mensen denken dat het niet lekker is. Dat is jammer, want van gans is heel veel te maken en het smaakt heel goed. Ik promoot daarom ganzenvlees en roep mensen op het te proeven”, vertelt Looy die zelf als wildbeheerder/jager actief is.



Sinds anderhalve maand verkoopt ze ganzenborst, -poten, karkassen en worstjes. Inmiddels heeft ze al zo’n 150 klanten, vooral particulieren.



Een van de klanten is eetgelegenheid Kobalt in Bodegraven, dat deze maand Reeuwijkse ganzenworstjes en carpaccio van ganzenborst serveert. ,,Het is mooi dat er eindelijk wat met het ganzenvlees gebeurt in plaats van dat het klakkeloos in de kliko verdwijnt of wordt gebruikt voor hondenvoer”, vertelt eigenaar en kok Ron Wieringa. Voor hem en zijn vrouw Janneke was dat de belangrijkste reden om gans te serveren in hun restaurant.



,,Bovendien is het een streekproduct en wij houden wel van iets geks. Pas geleden hadden we kangoeroehaasjes, haai en slakken. Onze gasten zijn avontuurlijk en vinden het leuk om wat nieuws te proberen”, vertelt Janneke.